Угрозы жизни заблокированным на шахте «Талдинская-Западная» горнякам нет

Угроз для жизни двух горняков, заблокированных на шахте «Талдинская-Западная-1» нет, с ними есть связь. Об этом 8 апреля сообщил представитель компании СУЭК.

По его словам, работники находятся на связи, им подается воздух в необходимом объеме. Угрозы жизни и здоровья шахтеров нет

«Сегодня в 11:50 (7:50 мск ) на шахте «Талдинская-Западная-1» произошла деформация крепления сопряжения, в результате чего затруднен выход двух работников из тупиковой горной выработки», — рассказали в СУЭК.

Спасатели восстанавливают доступ, задействованы все ресурсы.

После обрушения породы на одном из участков шахта работает в штатном режиме, подчеркнули в компании.

Утром 8 апреля правительство Кузбасса подтвердило обрушение горной породы на шахте «Талдинская-Западная-1». По информации «Известий», под завалами людей нет, заблокированными оказались два работника, связь осуществляется перестукиванием. Остальных людей удалось эвакуировать.