Видео с моментом начала стрельбы в Тель-Авиве

Видео с моментом начала стрельбы в Тель-Авиве

2022-04-08 09:43:47

2022-04-08 09:43:47

2022-04-08 09:43:47

2022-04-08 09:43:47

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