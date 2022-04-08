СКР возбудил дела против силовиков Украины по факту обстрелов ЛНР и ДНР

Следователи возбудили уголовные дела в отношении украинских силовиков, расстрелявших населенные пункты в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Военные следственные отделы СКР возбудили уголовные дела в отношении военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (далее — батальон «Айдар») по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 4 и 5 апреля 2022 года с территории, находящейся под контролем группировки «Айдар», неоднократно велся обстрел из крупнокалиберного артиллерийского вооружения. В результате местные жители получили ранения. В медучреждения были доставлены пять человек, в том числе несовершеннолетняя девушка. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

В четверг, 7 апреля, СКР заочно предъявил четверым командирам вооруженных сил Украины обвинения в обстрелах мирного населения в Донбассе в 2018, 2020 и 2021 годах.

В то же время сообщалось, что следователи установили причастность командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ к гибели и ранениям мирных жителей из-за пуска ракеты из комплекса «Точка-У» в Ворошиловском районе Донецка. Ему также заочно предъявлено обвинение по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил фиксировать подобные правонарушения и дал указание изучить, какие подразделения ВСУ обладают комплексами «Точка-У», кто отдает приказы об их применении.

Также накануне Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела в связи с появлением новых сведений о преступлениях в отношении населения Мариуполя, которые совершили украинские националисты.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости республик.

Власти Украины проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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