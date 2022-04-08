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Завкафедрой РУДН Петровская допустила продление выходных в мае для сохранения рабочих мест

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Сделать ли 4, 5 и 6 мая выходными — вопрос дискуссионный, потому как длинные каникулы — это достаточно серьезная нагрузка на экономику. Об этом агентству «Прайм» 8 апреля рассказала заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.

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При этом она подчеркнула, что на рынке есть компании, которые не могут приостанавливать свою деятельность ни на минуту, а введение десятидневных выходных создаст дополнительную нагрузку на фонд оплаты труда, так как за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день, оплата производится в повышенном размере.

С другой же стороны есть и не менее серьезные экономические причины.

«Предложение сделать выходными дни 4–6 мая включительно позволит сохранить людей на рабочих местах», — полагает Петровская.

Она уверена, что люди проведут это время на огородах и обеспечат себе гарантированный урожай осенью.

Помимо этого, отметила эксперт, некоторые компании и без официальных выходных устанавливают период с 1 по 10 мая как нерабочий либо организуют «плавающий» график работы, что дает персоналу возможность отдохнуть.

Пока вопрос организации «длинных выходных» дискуссионный, но уже в ближайшее время он, по мнению эксперта, решится.

В среду, 6 апреля, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов усомнился в необходимости продлевать майские праздники до 10 дней. Он считает, что удлинение праздничных дней для предприятий с непрерывным циклом работы чревато дополнительными 20% оплаты труда за работу в праздники.

В тот же день член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Известиями» назвала идею продления праздников несвоевременной. По ее словам, такое решение в условиях экономических санкций может быть неуместным.

Заместитель председателя думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов также не поддержал предложение о продлении праздников для поддержки сельского хозяйства, так как в этом случае работникам придется платить в двойном объеме.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков 5 апреля озвучил идею о продлении майских праздников с 1 по 10 мая. Он объяснил, что длинные выходные позволят россиянам заготовить продукты на осень и больше времени провести с близкими.

В 2022 году майские праздники отмечаются с 1 по 3 мая, а также с 7 по 10 мая.

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