Вучич запросит у России и НАТО данные по ситуации на рейсе Белград-Москва

Власти Сербии запросят у России и НАТО информацию об инциденте с появлением истребителя вблизи пассажирского самолета авиакомпании Air Serbia, который выполнял рейс из Белграда в Москву. Об этом 7 апреля сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Истребитель напоминал F-15 или Eurofighter серого цвета. В российской воздушной зоне, очевидно, был самолет НАТО, который летел всего на километр ниже нашего пассажирского», — рассказал сербский лидер.

По его словам, российская служба контроля полетов предупредила Сербию о том, что вблизи лайнера замечен другой самолет.

«Они проверяли, можем ли мы установить визуальный контакт и сообщить, что это... Что им делать с этим самолетом, когда в нашем — пассажиры, а он шел курсом слева направо без угрозы нашему, 2 тыс. футов ниже, прошел снизу и скрылся», — уточнил Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что рассказал в эфире радио и телевидения государства согражданам о произошедшем, чтобы они понимали уровень давления на Сербию, которая не закрыла авиационное сообщение с Россией.

30 марта председатель народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич рассказал «Известиям», что авиакомпанию Air Serbia вынудили снизить количество рейсов в Россию до одного в день из-за «неслыханного давления». Он подчеркнул, что сербский авиаперевозчик остался единственной европейской компанией, которая поддерживает регулярное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом.

15 марта воздушное судно Air Serbia, которое следовало по маршруту Белград–Москва, развернули в сторону Сербии из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. По предварительной информации, сообщение о минировании поступило с электронного адреса Украины.