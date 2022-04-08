Booking оплатила штраф в 1,3 млрд рублей

Компания Booking, владеющая сервисом онлайн-бронирования отелей Booking.com, оплатила штраф в размере 1,3 млрд рублей, который на нее наложила Федеральная антимонопольная служба России. Об этом сообщили в пятницу, 8 апреля, в пресс-службе ФАС.

«Денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В декабре 2020 года ФАС завела дело в отношении Booking.com из-за навязывания отелям и хостелам условий о соблюдении паритета цен. По данным службы, сервис запрещал подключенным к нему гостиницам снижать цены на других ресурсах, а также навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров.

26 августа ФАС оштрафовала компанию на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке.

В ноябре 2021 года суд подтвердил размер штрафа.

В ФАС считают, что решение по Booking.com должно привести к снижению цен на рынке гостиничных услуг и способствовать развитию конкуренции в этом секторе, позволив другим агрегаторам предоставлять свои услуги в честных условиях.

Ранее, 5 марта, в пресс-службе Booking.com сообщили «Известиям», что сервис временно прекратил деятельность на территории России в связи со сложностью ведения турбизнеса.

Как заявил в тот же день руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, переходный период для туротрасли из-за прекращения работы сервиса займет до двух месяцев.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ от Крыма, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк заявил, что в приостановке работы Booking.com в России «нет ничего смертельного». По его словам, давно пора дать дорогу российским сервисам, а также поддержать их сейчас на фоне антироссийских санкций.