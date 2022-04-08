Грузоперевозчики Татарстана получат поддержку от государства

В Татарстане создадут рабочую группу, которая займется разработкой мер поддержки грузоперевозчиков. Рассматривается возможность введения моратория на автоматический весогабаритный контроль. В рабочую группу вошли представители регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, ГИБДД и центра автоматизированной фиксации нарушений.

Inkazan.ru приводит высказывания представителей ООО «Транко Групп» о том, что грузоперевозчики постоянно получают штрафы за превышение допустимой массы автомобиля во время транспортировки нефтепродуктов. Приходится платить от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

При этом показатели снимаются некорректно — по данным компании, автоцистерны заливают топливом на нефтебазах четко в соответствии с накладными документами и пломбируют. Часто на результаты влияет фактор торможения или бокового ветра.

Штраф опротестовать чаще всего не удается, поскольку суды доверяют показаниям весогабаритных пунктов контроля.

Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев уже предложил ввести первое предупреждение в качестве профилактики правонарушений. Также, по его мнению, можно на время повысить действующий на сегодня порог в 10%, чтобы учесть специфику перевозки жидких грузов.

Ранее перевозчики Татарстана просили отменить транспортный налог за два года и компенсировать зарплаты сотрудников.