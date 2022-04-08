Порода обрушилась на шахте «Талдинская-Западная-1» в Кузбассе

В Кузбассе на шахте «Талдинская-Западная-1» 8 апреля произошло обрушение горной породы. По информации «Известий», под завалами нет людей. Два человека находятся за завалами. С ними установлена связь. Остальные работники эвакуированы.

По сообщению правительства региона, в настоящее время выполняются работы по восстановлению доступа в шахте. Угрозы жизни и здоровью горняков нет. На месте работают горноспасатели.

«Талдинская-Западная-1» входит в ОАО «СУЭК-Кузбасс». Угледобывающее предприятие располагается в Прокопьевском районе Кемеровской области.

24 марта на шахте «Осинниковская» в Кузбассе произошло обрушение. Предварительно установлено, инцидент случился в результате выброса угля и газа при выемке угля в монтажной камере. Всего в шахте находились 119 человек. Никто из них не пострадал. Региональная прокуратура организовала проверку, ход и результаты которой будет контролировать руководство ведомства.