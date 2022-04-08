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Белый дом проигнорировал просьбы проверить психическое здоровье Байдена

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Опасения и просьбы проверить психическое состояние президента США Джо Байдена были проигнорированы Белым домом.

Прошло уже несколько дней с момента, как бывший врач правительства Ронни Джексон заявил об угрозе национальной безопасности страны в связи с заметными «когнитивными трудностями» лидера. Кроме того, о проведении медобследования Байдена просили республиканцы, однако реакции не последовало.

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В эфире передачи One America News 6 апреля медик заявил, что весь мир видит, что у Байдена есть некоторые когнитивные трудности, и сейчас не лучшее время для главы государства с такого рода проблемами. Он выразил опасение, что происходит что-то, угрожающее национальной безопасности.

Джексон добавил, что Байдену следует пройти тест на остроту ума, которая, по его словам, явно ухудшилась в то время, когда риск войны с Россией требует от президента США невероятной проницательности. Экс-врач Белого дома обратил внимание на то, что ранее предупреждал о сомнительных когнитивных способностях Байдена еще в период, когда тот был кандидатом в президенты.

28 марта уже высказывались подобные опасения: британская газета The Times 28 марта заявила, что недавнее выступление президента США, в ходе которого он высказал многочисленные обвинения в адрес властей России, может создать новые основания для общественности подозревать у политика снижение когнитивных способностей. По мнению автора материала, негативнее всего на репутации президента скажется его заявление о том, что российский лидер Владимир Путин якобы «не может оставаться у власти».

Джо Байден привлек внимание общественности странными выступлениями в ходе европейского турне в конце марта. Выступая в Польше 26 марта, он не смог сразу выговорить название города Мариуполь.

Днем ранее, 25 марта, Байден посетил американских солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии, которая базируется в польском Жешуве, и высказался о мужестве украинских людей, которое солдаты оценят сами, когда окажутся на Украине.

15 марта во время выступления лидер США заявил, что на запланированном мероприятии в Белом доме отсутствует вице-премьер Камала Харрис по причине болезни ее супруга, при этом мужа своего заместителя американский лидер назвал «мужем первой леди». Супруга американского президента поспешила поправить его, заявив, что муж первой леди — это он сам.

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