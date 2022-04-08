Томскому приюту выделили 3,5 млн рублей на новые вольеры

Власти Томской области выделили приюту для животных в городе Стрежевой 3,5 млн рублей для покупки 10 вольеров для собак. Аукцион на приобретение вольеров объявят в ближайшие дни. Сейчас стрежевской пункт передержки собак переполнен.

РИА «Томск» уточняет, что администрация Томска рассматривала возможность строительства муниципального приюта. Проект оценивался в 122 млн рублей, а на его разработку требовалось еще 5,5 млн рублей. Позже администрация города сообщила, что выделения денег на разработку проектной документации может и не потребоваться, поскольку создается типовой проект.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске в Татарстане во время половодья затопило приют для животных «Добрые руки». Зоозащитники назвали ситуацию критической. Питомцы размещены на крышах будок.