СМИ сообщили о все больших финансовых трудностях жителей ФРГ

Жители Германии всё чаще сталкиваются с трудностями из-за роста цен на энергоносители. Об этом 6 апреля сообщило издание Focus.

Как отмечает издание, ссылаясь на данные соцопросов, каждый седьмой немец испытывает трудности в обеспечении своих ежедневных расходов. Инфляция за прошедший месяц составила 7,3%, что является самым высоким показателем за последние 40 лет.

Подчеркивается, что затраты на электроэнергию для предприятий выросли почти на 70% по сравнению с прошлым годом, а цены на уголь, древесину, удобрения и пшеницу поднялись более чем на 20–25%.

Всё это сказывается и на конечных потребителях, ведь дороже станут не только газ, электроэнергия и бензин, но и продукты питания, мебель. Кроме того, недавно немецкие пивовары также объявили о значительном повышении цен.

Ранее, 4 апреля, китайское издание Guancha сообщило, что граждане ФРГ из-за резкого роста цен на природный газ начали запасаться дровами. Таким образом немцы готовятся к отоплению своих домов предстоящей зимой. В издании отметили, что в настоящее время спрос на дрова значительно превышает предложение.

В тот же день издание Der Spiegel сообщило об опасениях немецкой кондитерской промышленности, которая полагает возможное возникновение дефицита шоколада, печенья и кренделей в случае отказа от российского газа.

4 апреля стало известно, что «Газпром» прекратил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии «Реден».

2 апреля министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек предрек смерть процветанию Германии в случае эмбарго на поставки энергоносителей из России. По его словам, в стране отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами.

1 апреля гендиректор крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер заявил, что Германию ждут тяжелые последствия в случае замораживания импорта или долгосрочного прекращения поставок газа и нефти из России.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, покупатели газа должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа.

После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

30 марта член наблюдательного совета BASF и президент немецкого профсоюза химиков (IGBCE) Михаэль Вассилиадис заявил, что немецкие промышленные предприятия сталелитейной, химической и бумажной промышленности закроются в течение нескольких недель, если страна решит прекратить импорт газа из России.

Проведение РФ спецоперации по защите жителей Донбасса вызвало недовольство многих западных стран и компаний, которое они выразили наложением антироссийских санкций. В частности, страны ЕС заговорили о планах оказаться от российских энергоресурсов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.