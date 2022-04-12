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В МИЦ «Известия» рассказывают о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Трансляция

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Во вторник, 12 апреля, в пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, приуроченная к турниру «Вечер бокса», который организован телеканалом РЕН ТВ и промоутерской компанией PRAVDA.

Участники:

  • Вячеслав Дацик, российский боец смешанных единоборств, участник главного боя;
  • Сауло Кавалари, бразильский кикбоксер, мастер спорта по смешанным единоборствам, участник главного боя;
  • Тимур Никулин, российский боксер, участник турнира;
  • Дмитрий Бикрев, российский боец смешанных единоборств, участник турнира;
  • Владимир Хрюнов, представитель телеканала РЕН ТВ;
  • Хетаг Цопанов, промоутер турнира.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 15 апреля в Москве. Телеканал РЕН ТВ начнет трансляцию в 23:15 и покажет в прямом эфире основные бои боксерского вечера.

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