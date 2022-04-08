Стало известно о ликвидации второго стрелка в Тель-Авиве
Рано утром в пятницу, 8 апреля, израильская полиция застрелила второго нападавшего, устроившего теракт в Тель-Авиве. Об этом сообщает газета The New York Times.
Одного из преступников ликвидировали сразу, второго правоохранители искали в течение девяти часов. Стражи порядка прочесали весь город, фактически заблокировав центр столицы.
Как отмечает издание, подозреваемого обнаружили в районе Яффо возле мечети, после чего тот открыл огонь по полицейским и был застрелен.
Всего в результате инцидента погибли два человека, 13 получили ранения, четверо находятся в критическом состоянии.
Об инциденте со стрельбой в центре Тель-Авива стало известно 7 апреля. Двое преступников открыли огонь по людям вблизи оживленного бара.