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ВСУ четыре раза обстреляли города Калиново и Донецкий в ЛНР

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки четыре раза обстреляли населенные пункты Калиново и Донецкий в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по н.п. Донецкий, н.п. Калиново с применением артиллерийского орудия калибром 152 мм (27 снарядов) и минометов калибра 120 мм (10 мин)», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в результате обстрелов получил ранение мужчина 1956 г.р., шесть домов были повреждены.

Ранее, 7 апреля, Следственный комитет РФ заочно предъявил четверым командирам вооруженных сил Украины обвинения в обстрелах в Донбассе. Как уточняется, командиры 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, 56-й и 59-й отдельных мотопехотных бригад, а также 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады причастны к обстрелам мирного населения в 2018, 2020 и 2021 годах.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости республик.

Власти Украины проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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