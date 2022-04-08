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Президент Вучич: Сербия голосовала за выход России из СПЧ ООН из-за угрозы санкций

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Белград поддержал исключение России из Совета по правам человека ООН из-за западного давления и шантажа. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич 8 апреля.

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«Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России. Что касается сегодняшнего голосования, наше начальное решение было воздержаться, а потом вы получаете огромное давление, которое не имеет отношения к личному давлению… Не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию», — высказался Вучич в эфире PTC.

Сербия сталкивается с давлением стран Евросоюза и может потерять возможность ввозить энергоресурсы откуда-либо из-за рестрикций блока против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС). Мажоритарным собственником НИС является российская компания «Газпромнефть».

Россия досрочно вышла из Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) 7 апреля, о чем рассказал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин. Это произошло после принятия Генассамблеей ООН решения о приостановке членства России в совете, за которое проголосовали 93 страны, против выступили 24 делегации, воздержались 58.

Андрей Кортунов, глава Российского совета по международным делам, сообщил «Известиям», что исключение — это политическое решение. По его словам ничего непоправимого не произошло, так как СПЧ — это не Совет Безопасности ООН, который принимает решения, обязательные для исполнения всеми странами-членами.

4 апреля постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд объявила об инициировании Соединенными Штатами исключения России из СПЧ ООН. Она указала на то, что Россия якобы сделала всё возможное для нанесения ущерба международному сообществу и использует платформу ООН для «распространения дезинформации». По ее словам, к России стоит предъявлять более высокие требования как к постоянному члену Совбеза ООН.

СПЧ ООН состоит из 47 членов, большинство стран ООН не входят в него. Постоянного членства в СПЧ нет, а решения органа не носят обязательный характер. РФ не входила в состав СЧП в силу ротационного принципа в 2017–2019 годах. Любая страна может приостановить свою деятельность в СПЧ, что сделали США в 2018 году по решению на тот момент президента Дональда Трампа.

С начала проведения специальной операции по защите Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. Так, 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

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