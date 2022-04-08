Минфин США наложил санкции на производителя алмазов «Алроса»

7 апреля министерство финансов США расширило список организаций и лиц, в отношении которых введены ограничения. Сообщение об этом от лица министра финансов содержится на официальном сайте ведомства.

Санкции затронули 29 российских компаний и восемь физических лиц.

В санкционный пакет вместе с другими компаниями попал крупнейший в мире производитель алмазов — группа алмазодобывающих компаний «Алроса».

Министерство финансов предписало американским гражданам и компаниям прекратить финансовые операции с компанией до 7 мая 2022 года.

Акцентируется внимание на том, что санкции подразумевают заморозку активов и собственности российских граждан и компаний на территории США.

При этом американское финансовое ведомство исключило из ограничительного списка ряд интернет-технологий и телекоммуникационное оборудование.

6 апреля Вашингтон ввел запрет на новые инвестиции в экономику России. Представитель американской администрации отметил, что «России теперь придется искать новые источники для долларов за пределами США и искать новый маршрут платежей, кроме американских банков, чтобы избежать дефолта».

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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