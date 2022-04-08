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Журналист Fox News лишился половины ноги после обстрела на Украине

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Журналист американского телеканала Fox News Бенджамин Холл получил серьезные ранения после обстрела на Украине. Об этом он написал в пятницу, 8 апреля, на своей странице в Twitter.

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«Подводя итоги, я потерял половину одной ноги и ступню на другой. Одна рука всё еще срастается, один глаз больше не видит, а слух почти пропал», — рассказал он.

Холл отметил, что ему очень повезло находиться «здесь», скорее всего подразумевая больницу. По данным телеканала, Холл лечится не на Украине.

Ранее, 15 марта, оператор телеканала Fox News Пьер Закржевски погиб в Киевской области в результате обстрела. Вместе с ним также был Холл, который получил ранение.

Кроме того, в результате обстрела вместе с Закржевски погибла и консультировавшая телеканал местная журналистка Александра Кувшинова.

13 марта стало известно, что также в Киевской области погиб американский журналист Брент Рено, работавший над видеопроектом журнала Time. Как отмечается в заявлении издания, журналист делал проект Time Studios, посвященный «глобальному кризису с беженцами».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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