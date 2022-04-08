«Тотальный диктант» в Барнауле напишут в президентской академии

Ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант» пройдет в субботу, 9 апреля, в Алтайском филиале РАНХиГС. Президентская академия по традиции примет желающих проверить свою грамотность. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте акции.

В этом году автором текста «Тотального диктанта» стала писательница, сценарист, переводчик, лауреат премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Русский букер» и «Ясная Поляна» Марина Степнова.

На площадке акции в Барнауле тест прочитают шеф-редактор, телерадиоведущая и корреспондент ГТРК «Алтай» Вера Климанова и радиоведущий, продюсер ГТРК «Алтай» Вячеслав Шаров, уточняет altapress.ru.

Столицей ежегодной акции станет Ярославль. В этом городе со сцены Волковского театра текст диктанта прочтет его автор писательница Марина Степнова. Цель акции — проверка уровня грамотности участников.

В этом году в отличие от прошлого онлайн можно будет написать все четыре части текста «Тотального диктанта» — виртуальная трансляция будет проводиться одновременно с живой начиткой в 8:00, 11:00, 14:00 и 23:00 мск.