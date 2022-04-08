Прямой эфир
Мир
Франция сообщила о готовности стать гарантом безопасности для Украины
Экономика
Санкции США затронули производителя алмазов «Алроса»
Общество
ЛДПР предложила переименовать в честь Жириновского Луков переулок в Москве
Мир
США расширили санкции в отношении России
Мир
Эксперт назвал Мариуполь решающим пунктом в переговорном процессе
Мир
Германия выделит €2 млрд на беженцев с Украины
Мир
Turkish Airlines временно ограничила полеты на юг России и на Украину
Мир
Швейцария объяснила отказ высылать из страны российских дипломатов
Мир
Политолог Бекман объяснил безосновательность данных о вступлении Финляндии в НАТО
Мир
Псаки назвала объемы поставок оружия Украине по отношению к вооружению РФ
Мир
Россия приняла решение о досрочном прекращении своих полномочий в СПЧ ООН
Сюжет:

Послы стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дипломаты стран Европейского союза согласовали новый, пятый по счету пакет санкций против России. Сообщение об этом было опубликовано 7 апреля в социальной сети Twitter на странице представительства Франции при ЕС.

Скачок давления: как санкции повлияют на россиян
Что изменится в ближайшее время в жизни рядовых граждан

антироссийская инициатива была принята в контексте российской спецоперации по защите Донбасса, говорится в заявлении.

Новый санкционный пакет предусматривает запрет на импорт угля и экспорт высокотехнологичных товаров в Россию, эмбарго на заход российских кораблей в порты Евросоюза, а также заморозку российских банковских счетов. Также под ограничения попали сотрудники российской службы безопасности, военнослужащие, бизнесмены и предприятия, связанные с проведением спецоперации. Транспортные компании из России и Белоруссии теперь лишены права работать на территории союза.

Датой вступления новых санкций в действие Брюссель назначил пятницу 8 апреля, когда подробности пакета ограничений будут отражены в официальном журнале ЕС.

Большая часть депутатов Евросоюза поддержала резолюцию по введению запрета на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из России. За документ проголосовали 413 депутатов, 93 парламентария высказались против, еще 46 не участвовали в голосовании, рассказала «Газета.Ru».

6 апреля аналитики инвестиционной группы «АТОН» сообщили, что последствия санкций ЕС для российских производителя угля критичными не будут — его объемы перенаправятся на другие рынки. Тогда же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что запрет коснется импорта угля на сумму €4 млрд. Согласно неназванным источникам, план предусматривает переходный период до запрета на новые контракты в три месяца.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022