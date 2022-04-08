Послы стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций

Дипломаты стран Европейского союза согласовали новый, пятый по счету пакет санкций против России. Сообщение об этом было опубликовано 7 апреля в социальной сети Twitter на странице представительства Франции при ЕС.

антироссийская инициатива была принята в контексте российской спецоперации по защите Донбасса, говорится в заявлении.

Новый санкционный пакет предусматривает запрет на импорт угля и экспорт высокотехнологичных товаров в Россию, эмбарго на заход российских кораблей в порты Евросоюза, а также заморозку российских банковских счетов. Также под ограничения попали сотрудники российской службы безопасности, военнослужащие, бизнесмены и предприятия, связанные с проведением спецоперации. Транспортные компании из России и Белоруссии теперь лишены права работать на территории союза.

Датой вступления новых санкций в действие Брюссель назначил пятницу 8 апреля, когда подробности пакета ограничений будут отражены в официальном журнале ЕС.

Большая часть депутатов Евросоюза поддержала резолюцию по введению запрета на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из России. За документ проголосовали 413 депутатов, 93 парламентария высказались против, еще 46 не участвовали в голосовании, рассказала «Газета.Ru».

6 апреля аналитики инвестиционной группы «АТОН» сообщили, что последствия санкций ЕС для российских производителя угля критичными не будут — его объемы перенаправятся на другие рынки. Тогда же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что запрет коснется импорта угля на сумму €4 млрд. Согласно неназванным источникам, план предусматривает переходный период до запрета на новые контракты в три месяца.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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