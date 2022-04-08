В Японии узнали об опасениях правительства высылать дипломатов РФ

Японское правительство опасается высылать российских дипломатов ради поддержания западных санкций. Несмотря на то, что в МИД страны рассматривают эту меру, Токио опасается ответных мер Москвы, пишет японская газета Sankei Shimbun.

«Мы работаем с международным сообществом, включая G7, чтобы быстро и жестко ввести санкции против России. Мы будем продолжать адекватно реагировать в свете сложившейся ситуации», — заявил на пресс-конференции 5 апреля сказал генсек Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Высокопоставленный представитель МИД Японии при этом сообщил изданию, что информации о готовности властей высылать дипломатов РФ не было. Но, возможно, они на это пойдут.

По версии газеты, японское правительство проявляет осторожность из-за зеркальных мер Москвы. У Токио есть опасения, что сокращение числа дипломатов в России помешает работе консульских служб на благо граждан Японии.

Кроме того, в дипломатической истории Японии только три случая высылки представителей других стран. Японское правительство выслало дипломатов из Южной Кореи, Кот-д'Ивуара и Сирии.

7 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны, выславшие российских дипломатов, получат жесткие ответы, выгодные Москве. Днем ранее она назвала высылку российских дипломатов из европейских стран информационно-политической атакой на Россию.

5 апреля замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является заранее спланированной кампанией. По его словам, Россия ни с кем не намерена разрывать дипломатические отношения, но будет принимать ответные меры.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о негативной оценке Кремля высылки странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

За несколько месяцев страны выслали в обшей сложности около 400 российских дипломатов. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция.

Высылка российских дипломатов стала реакцией стран Запада на проведение Россией специальной военной операции по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В середине февраля в Донецкой и Луганской народных республиках (ЛНР и ДНР) обострилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик объявили об эвакуации мирного населения в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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