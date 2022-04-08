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Швейцария объяснила отказ высылать из страны российских дипломатов

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Президент Швейцарии Иньяцио Кассис объявил об отказе высылать российских дипломатов в ответ на военную операцию РФ. Об этом глава европейской страны заявил в интервью телеканалу RTS в четверг, 7 апреля.

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Кассис утверждает, что Швейцария требует проведения независимого международного расследования, чтобы уточнить данные о нарушениях, которые приписывают России в Буче. Совет ООН по правам человека учредил международную комиссию по расследованию, которой будет поручено выполнение этого поручения.

«Федеральный совет постановил, что высылка дипломатов — это мера, которая должна быть реализована ради безопасности, а не как наказание за что-то. Мы должны придерживаться этой линии и не менять правила игры, иначе произойдет большая путаница», — добавил он.

При этом официальный представитель Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации Фабиан Майенфиш в этот же день заявил, что страна присоединилась к западным санкциям против Российской Федерации и заблокировала российские активы на сумму 7,5 млрд франков (более $8 млрд).

6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылку российских дипломатов из европейских стран можно расценивать как информационно-политическую атаку на Россию.

5 апреля замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является заранее спланированной кампанией. По его словам, Россия ни с кем не намерена разрывать дипломатические отношения, но будет принимать ответные меры.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о негативной оценке Кремля высылки странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

За несколько месяцев страны выслали в обшей сложности около 400 российских дипломатов. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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