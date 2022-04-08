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За приостановку участия России в СПЧ ООН проголосовали 93 страны

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Членство России в Совете ООН по правам человека (СПЧ) временно приостановлено, за это решение проголосовали 93 государства. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщается в Twitter ООН.

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Отмечается, что в ходе голосования в Генассамблее ООН против исключения РФ выступили 24 страны, а 58 воздержались. При принятии решения по резолюции непроголосовавшие в учет не берутся

Среди стран, отдавших свой голос против приостановки членства России, — сама Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Сирия, Вьетнам, Зимбабве, Лаос, Мали, Никарагуа, Эритрея, Эфиопия, Куба, ДР Конго, ЦАР, Бурунди, Боливия, КНДР и Габон.

В числе поддержавших резолюцию — страны Евросоюза, Канада, Чехия, Аргентина, Украина, Перу, Чили, Израиль и Молдавия, Сербия и Венгрия.

Такие государства, как Армения и Азербайджан, Индия и Саудовская Аравия — среди воздержавшихся.

Ранее в этот день заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что отстранение Российской Федерации от участия в Совете по правам человека может стать разрушительным для Организации Объединенных Наций в целом. Россия играет в СПЧ ООН важную балансирующую роль, ее удаление из состава совета лишит многие развивающиеся страны защитника, заявил представитель РФ.

В начале недели, 4 апреля, постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты будут добиваться исключения России из СПЧ ООН.

Она указала на то, что Россия якобы сделала всё возможное для нанесения ущерба международному сообществу и использует платформу ООН для «распространения дезинформации». По ее словам, к России стоит предъявлять более высокие требования как к постоянному члену Совбеза ООН.

С начала проведения специальной операции по защите Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. Так, 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

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