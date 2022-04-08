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Минфин США ввел санкции в отношении восьми граждан и 29 организаций РФ

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Американский минфин ввел новые ограничения в отношении российских граждан и организаций. Об этом сообщается в документе ведомства, опубликованном в четверг, 7 апреля.

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В санкционный список вошли 29 российских структур и восемь физических лиц.

Отмечается, что рестрикции предполагают заморозку собственности и финансовых активов на территории Соединенных Штатов.

В то же время из-под санкций были выведены телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий.

Ранее в этот день сенат конгресса США проголосовал за одобрение законопроекта о запрете импорта энергоносителей из России. В марте документ уже подписал американский лидер и одобрила палата представителей конгресса США. Сейчас мера кодифицируется, так как в ходе рассмотрения в него внесли поправки.

Из-за этого закон о запрете импорта энергоносителей вернут в нижнюю палату и в случае окончательного утверждения передадут на подпись президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в свою очередь отметила, что американский лидер намерен подписать законопроект.

Накануне Вашингтон ввел запрет на новые инвестиции в экономику России. Представитель американской администрации отметил, что «России теперь придется искать новые источники для долларов за пределами США и искать новый маршрут платежей, кроме американских банков, чтобы избежать дефолта».

Кроме того, 6 апреля минфин Соединенных Штатов внес в санкционный список премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Также в перечень попали руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава администрации Кремля Антон Вайно и другие государственные деятели.

В то же время Мишустин в четверг заявил, что российской экономике нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых условиях. Он также подчеркнул, что профицита бюджета в РФ в 2022 году не будет, все полученные доходы будут потрачены.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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