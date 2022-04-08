Два человека погибли при падении вертолета в Южной Корее

Двое из четырех членов экипажа погибли при крушении вертолета Sikorsky S-92 южнокорейской береговой охраны. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на местные власти.

Отмечается, что один человек пропал без вести. Другой был спасен катером береговой охраны.

Инцидент произошел в 01:32 по местному времени (19:32 мск) примерно в 370 км к юго-западу от острова Марадо на юге страны.

По предварительной информации, вертолет был задействован в спасении экипажа лодки близ острова Тайвань, с которой пропала связь. По неизвестным причинам вертолет сам упал в море.

Ранее, 2 апреля, в пролив Ла-Манш упал самолет с двумя людьми на борту. Отмечается, что самолет Piper PA-28 вылетел из Великобритании и должен был приземлиться в Ле-Туке на севере Франции, однако потерпел крушение.