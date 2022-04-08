Президент Вучич: Сербия голосовала за выход России из СПЧ ООН из-за угрозы санкций

Угрозы в отношении Сербии вынудили страну проголосовать за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН, отметил президент республики Александр Вучич в интервью РТС.

По словам сербского лидера, многие спрашивали, почему страна не проголосовала против или не воздержалась.

«Но, если мы воздержимся, против нас будут одни и другие, давление станет еще больше. При этом сегодня принимается решение о судьбе Сербии — будем ли исключением из пакета санкций по нефти, прямо сегодня», — пояснил он.

Вучич подчеркнул, что шантажируют не его лично, «шантажируют Сербию».

По его словам, речь идет об исключении Белграда из пакета санкций на нефть, поскольку Сербия вскоре не сможет ввозить нефть откуда-либо из-за санкций Евросоюза против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС) (мажоритарным собственником НИС является «Газпромнефть»).

Кроме того, президент указал, что республике грозит, как выражается хорватская пресса, «ядерный удар», то есть «санкции в отношении Сербии и приостановка ее европейского пути».

Вучич также напомнил, что Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России. При этом он несколько раз повторил, что Белград сам не должен попасть под удар, чтобы выдержать внешнеполитическое давление и сохранить экономический рост.

Ранее, 3 апреля, президент Сербии заявил, что страна будет стремиться сохранить партнерские и дружеские отношения с Россией. Кроме того, глава государства подчеркнул, что Сербия продолжит политику военного нейтралитета и откажется от вступления в любые военные блоки.

7 апреля Россия досрочно вышла из Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН), сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин. Об этом он заявил после принятия Генассамблеей ООН решения о приостановке членства России в совете.

За решение проголосовали 93, против выступили 24 делегации, воздержались 58. Для принятия документа требовалось две трети голосов участвующих в голосовании, причем воздержавшиеся в учет не берутся. Таким образом, всего за или против проголосовали 117 делегаций. Поскольку 93 — более чем две трети от данного числа, резолюция была принята.

Как заявил «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, исключение России из членов Совета по правам человека (СПЧ) — решение политическое и отражает мнение большинства его членов в отношении спецоперации России в Донбассе. Он подчеркнул, что «ничего непоправимого не произошло». По его мнению, Совет по правам человека не Совет Безопасности ООН, который принимает решения, обязательные для исполнения всеми странами-членами.

В начале недели, 4 апреля, постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты будут добиваться исключения России из СПЧ ООН. Она указала на то, что Россия якобы сделала всё возможное для нанесения ущерба международному сообществу и использует платформу ООН для «распространения дезинформации». По ее словам, к России стоит предъявлять более высокие требования как к постоянному члену Совбеза ООН.

С начала проведения специальной операции по защите Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. Так, 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

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