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Вучич запросит сведения о прикрывшемся пассажирским судном истребителе НАТО

Президент Сербии Вучич запросит информацию у НАТО по инциденту с рейсом Белград — Москва
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Сербия запросит у России и Североатлантического альянса сведения об инциденте с возникновением истребителя вблизи следовавшего из Белграда в Москву сербского пассажирского лайнера Air Serbia. об этом в четверг, 7 апреля, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

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«Истребитель больше всего напоминал F-15 или Eurofighter серого цвета. В российской воздушной зоне, очевидно, был самолет НАТО, который летел всего на километр ниже нашего пассажирского. Российская служба контроля полетов нас корректно оповестила, что вблизи другой самолет, и они проверяли, можем ли мы установить визуальный контакт и сообщить, что это... Что им делать с этим самолетом, когда в нашем — пассажиры, а он шел курсом слева направо без угрозы нашему, 2 тыс. футов ниже, прошел снизу и скрылся», — отметил сербский лидер.

Вучич в эфире РТС зачитал рапорт пилотов Air Serbia о произошедшем в воздухе случае. Он подчеркнул, что будет требовать дополнительные сведения у Москвы и Североатлантического альянса.

«Кто это и какими истребителями угрожает гражданской авиации и пассажирам в рейсе? Или это, может быть, случайность, пусть тогда скажут, у нас есть точные координаты, где этот самолет появился», — уточнил глава государства.

Он добавил, что рассказал об этом инциденте гражданам, чтобы те понимали уровень давления на Сербию, которая не закрыла авиасообщение с РФ. Вучич также напомнил, что несмотря на обвинения Запада в том, что Белград не останавливает полеты в Москву, сам Киев, например, не закрывал авиасообщение с Лондоном, Будапештом или Веной, когда НАТО бомбили Сербию.

Ранее, 15 марта, самолет компании Air Serbia, следующий по маршруту Белград–Москва, развернули в сторону Сербии из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. На место были направлены контрдиверсионные группы МВД. По предварительным данным, информация о минировании поступила с электронного адреса Украины.

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