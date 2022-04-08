Аналитик объяснил укрепление рубля вопреки санкциям

Рубль продолжает укрепляться, несмотря на санкции Запада, что происходит благодаря тактике Центробанка и действиям валютных экспортеров, заявил старший аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов.

Он отметил, что укрепление российской валюты имеет определенные задачи. Стоит помнить о том, что многие товары и услуги в стране традиционно привязаны к курсу доллара — у российского населения «засело в голове с 90-х годов» то, что мерить свое благосостояние можно только в иностранной валюте, заявил Блинов в беседе изданию «Прайм».

Однако на фоне ускорения мировой инфляции резкий рост цен в стране никому не нужен, особенно после продажи доллара по 120-150 рублей некоторыми инвесторами и накопления ими больших запасов российских денег. По мнению Блинова, эту валюту нужно изъять, чтобы инфляция не пошла вверх.

В конце он заявил, что определить «адекватный» курс российской валюты нужно будет по итогам 2022 года на основе экономических макропоказателей.

«Мы понимаем, что инвестиционных потоков со стороны стран коллективного Запада длительное время не увидим, но не стоит забывать, что любой капитализм, будь он российский или европейский, преследует «норму прибыли корпораций», а деньги не пахнут. Значит, через какой-то промежуток времени не только Венгрия захочет платить за российский природный газ, нефть, лес и промышленные металлы в российских рублях», — подытожил он.

7 апреля «Известия» опросили экспертов по поводу укрепления курса российской национальной валюты. Эксперты сошлись во мнении, что нынешнее окно роста курса рубля — последний шанс для бизнеса, чтобы закупиться импортным оборудованием и наладить производство товаров внутри страны, а в случае, если они воспользуются этим для перевода импортных потребностей на азиатский вектор, следующее падение российской валюты крайне болезненно скажется на товарном рынке и экономике страны.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.