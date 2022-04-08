США ввели новые санкции против восьми граждан и 29 организаций России

США расширили антироссийские санкции. В них попали некоторые организации и физические лица. Об этом в четверг, 7 апреля, заявили в минфине страны.

Рестрикции затронули примерно 30 российских организаций и восемь физлиц, сообщает «Газета.Ru». При этом ведомство исключило из антироссийских санкций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий, отмечается в сообщении.

Ранее в этот день сенат конгресса США проголосовал за одобрение законопроекта о запрете импорта энергоносителей из России. В марте документ уже подписал американский лидер и одобрила палата представителей конгресса США. Сейчас мера кодифицируется, так как в ходе рассмотрения в него внесли поправки.

Накануне Вашингтон ввел запрет на новые инвестиции в экономику России. Представитель американской администрации отметил, что «России теперь придется искать новые источники для долларов за пределами США и искать новый маршрут платежей, кроме американских банков, чтобы избежать дефолта».

7 апреля государства группы G7, в которую входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, заявили, что продолжат всестороннее давление на госструктуры и экономику Российской Федерации. Эти меры необходимы для обеспечения прекращения специальной военной операции по защите Донбасса.

В то же время Мишустин в четверг заявил, что российской экономике нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых условиях. Он также подчеркнул, что профицита бюджета в РФ в 2022 году не будет, все полученные доходы будут потрачены.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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