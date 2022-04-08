«Федресурс» сообщил об увеличении числа россиян-банкротов на треть

Суды по итогам первых трех месяцев этого года признали несостоятельными 54,2 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 33,6% больше, чем за тот же период 2021-го года, говорится в данных «Федресурса» (есть у «Известий»). Однако темпы роста личных банкротств резко снизились: в первом квартале прошлого года их число увеличилось на 81,4% к аналогичному периоду 2020-го.

В этом году изменился и рейтинг лидеров по абсолютному числу банкротств физлиц: Краснодарский край и Московская область впервые обогнали Москву. При этом в подавляющем большинстве случаев (94,9%) граждане сами инициируют собственное банкротство, как и прежде. В то же время к внесудебному банкротству с сентября 2020 года по март нынешнего допущены почти 7,7 тыс. граждан, 10 тыс. заявителей было отказано, говорится в данных «Федресурса», который публикует сведения МФЦ.

Снижение темпов роста личных банкротств в 2022-м скорее связано с общей стабилизацией эпидемиологической обстановки и, как следствие, улучшением финансового положения граждан по сравнению с разгаром пандемии, отметил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

Замедление динамики роста руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин объясняет тем, что эффект низкой базы — небольшого количества процедур на старте в октябре 2015 года — практически себя исчерпал. Однако, по его словам, в абсолютном значении годовой прирост количества новых банкротов всё еще весьма высок.

Ухудшение экономической конъюнктуры приведет к тому, что по итогам года количество должников, переставших обслуживать свой кредит, вырастет, уверены эксперты. А введенный недавно мораторий не затормозит их рост, поскольку распространяется только на инициативы кредиторов.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Банкротная пауза: рост количества дефолтов граждан замедлился вдвое»