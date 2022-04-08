Пушилин предрек хаос на Украине как итог разрешения теробороне тяжелого вооружения

Решение украинских властей разрешить отрядам территориальной обороны использовать артиллерию и ракетные системы обернется погружением страны в хаос. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Постановление кабмина о применении артиллерии и ракетных систем добровольческими формированиями, а по сути гражданскими людьми, погружает страну в еще больший хаос. Власть уже потеряла контроль над националистами, представители так называемой теробороны убивают на улицах мирных жителей, почувствовав безнаказанность и возомнив себя народными мстителями», — заявил глава ДНР в беседе с «РИА Новости».

Пушилин отметил, что люди уже боятся выходить из дома, так как еще до принятия данного постановления чувствовать себя в относительной безопасности не могли.

А теперь представьте, что будет, когда в руках свихнувшихся «мстителей» появятся артиллерия, ракеты, в том числе неуправляемые. Во-первых, они целенаправленно начнут уничтожать гражданскую инфраструктуру, а во-вторых, отсутствие хотя бы минимальных навыков обращения с данным видом вооружения приведет к массовым случайным жертвам», — добавил он.

Правительство Украины утвердило возможность для участников добровольческих формирований сил территориальной обороны (СТО) применять ракетные системы и артиллерийское вооружение. Ранее в перечне разрешенного вооружения числилось только стрелковое вооружение. Теперь силам теробороны разрешено использовать артиллерию, управляемые и неуправляемые ракеты и их составные части, средства управления оружием.

4 апреля в посольстве России в США выразили озабоченность в связи с решением властей Украины раздать полученное от американцев оружие «пополнившим отряды теробороны радикалам и вчерашним уголовникам». В дипмиссии подчеркнули, что неспособность Киева обеспечивать должный контроль и охрану вооружений «привела к разгулу стихийных бандформирований, занимающихся мародерством, грабежами и террором».

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении выдать оружие всем желающим для защиты суверенитета страны. Как заявляли в Минобороны России, на Украине гражданским выдают автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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