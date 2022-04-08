Госсекретарь США выступил с заявлением после стрельбы в Тель-Авиве

США следят за ситуацией в Тель-Авиве, где 7 апреля из-за стрельбы в центре города погибли и были ранены люди. Глава госдепартамента Энтони Блинкен назвал инцидент терактом и выразил готовность к совместной борьбе против бессмысленного насилия.

«Мы внимательно следим за развитием событий и будем поддерживать постоянные контакты с нашими израильскими партнерами. Вместе мы решительно выступаем против бессмысленного терроризма и насилия», — говорится в опубликованном на сайте американского ведомства заявлении госсекретаря.

Блинкен добавил, что американцы скорбят вместе с израильским народом из-за «очередного террористического акта», унесшего жизни двух человек и ранивших еще четырех. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления раненым.

Об инциденте со стрельбой в центре Тель-Авива стало известно 7 апреля. Двое преступников открыли огонь по людям, в результате чего два человека погибли и еще четыре пострадали.

Как сообщили израильские правоохранители, одного из злоумышленников удалось нейтрализовать. Второй скрылся в здании и продолжил стрельбу в сторону полиции. Кроме того, в Сети было опубликовано видео с началом стрельбы.