Премьер Израиля пообещал найти всех причастных к теракту в Тель-Авиве

Израильские силы безопасности начали поиски человека, совершившего теракт в Тель-Авиве, и намерены установить всех, кто причастен к нему. Такое заявление, по сведениям газеты The Jerusalem Post, сделал премьер-министр страны Нафтали Бенет.

«Силы безопасности преследуют террориста, устроившего кровавую бойню сегодня вечером в Тель-Авиве. Где бы ни был террорист, мы доберемся до него. И любой, кто помог ему косвенно или напрямую, поплатится за это», — сказал Бенет.

«Израильские полицейские при содействии солдат ЦАХАЛа и сил безопасности сейчас преследуют террориста. Мы привлечем его и всех, кто ему помогал, к ответственности, где бы они ни скрывались», — указал министр внутренней безопасности Израиля Омер Бар-Лев.

Израильская полиция обнародовала фотографию предполагаемого преступника и попросила граждан помочь в его поимке. При этом само изображение черно-белое и недостаточно четкое.

Об инциденте со стрельбой в центре Тель-Авива стало известно 7 апреля. Двое преступников открыли огонь по людям, в результате чего два человека погибли и еще четыре пострадали.

Как сообщили израильские правоохранители, одного из злоумышленников удалось нейтрализовать. Второй скрылся в здании и продолжил стрельбу в сторону полиции. Кроме того, в Сети было опубликовано видео с началом стрельбы.