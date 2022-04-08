Прямой эфир
Мир
Евросоюз заявил о готовности выделить €500 млн на военное оборудование Украине
Экономика
Байден намерен подписать законопроект о запрете импорта энергоносителей из РФ
Происшествия
МВД РФ начало розыск обливших краской Дмитрия Муратова мужчин
Мир
Послы стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций
Политика
В Госдуме разъяснили последствия санкций США для Сбербанка и Альфа-банка
Общество
Движение на Большой Дмитровке перекроют из-за церемонии прощания с Жириновским
Мир
Глава Пентагона заявил об отсутствии у США страха перед Путиным
Экономика
Шольц сообщил о намерении ФРГ отказаться от импорта российского угля за 120 дней
Мир
Lufthansa продлила приостановку авиасообщения с РФ и Украиной до конца июня
Мир
Песков оценил потери России на Украине как значительные
Мир
Россия приняла решение о досрочном прекращении своих полномочий в СПЧ ООН

Премьер Израиля пообещал найти всех причастных к теракту в Тель-Авиве

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израильские силы безопасности начали поиски человека, совершившего теракт в Тель-Авиве, и намерены установить всех, кто причастен к нему. Такое заявление, по сведениям газеты The Jerusalem Post, сделал премьер-министр страны Нафтали Бенет.

«Силы безопасности преследуют террориста, устроившего кровавую бойню сегодня вечером в Тель-Авиве. Где бы ни был террорист, мы доберемся до него. И любой, кто помог ему косвенно или напрямую, поплатится за это», — сказал Бенет.

«Не нужно заметать под ковер палестино-израильское урегулирование‎»‎
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов — о недопустимости ударов по Сирии и влиянии кризиса вокруг Украины на отношения с еврейским государством

«Израильские полицейские при содействии солдат ЦАХАЛа и сил безопасности сейчас преследуют террориста. Мы привлечем его и всех, кто ему помогал, к ответственности, где бы они ни скрывались», — указал министр внутренней безопасности Израиля Омер Бар-Лев.

Израильская полиция обнародовала фотографию предполагаемого преступника и попросила граждан помочь в его поимке. При этом само изображение черно-белое и недостаточно четкое.

Об инциденте со стрельбой в центре Тель-Авива стало известно 7 апреля. Двое преступников открыли огонь по людям, в результате чего два человека погибли и еще четыре пострадали.

Как сообщили израильские правоохранители, одного из злоумышленников удалось нейтрализовать. Второй скрылся в здании и продолжил стрельбу в сторону полиции. Кроме того, в Сети было опубликовано видео с началом стрельбы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022