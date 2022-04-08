В Хорватии объяснили симпатию к украинским беженцам в сравнении с другими мигрантами

В Хорватии и других странах Европы к украинским беженцам, в отличие от мигрантов из арабских и африканских стран, относятся благосклонно, что объясняется надеждой Евросоюза решить с их помощью свои проблемы. Об этом пишет хорватское издание «Политика».

По последним данным, в Хорватию бежали около 11 тыс. украинцев. Всем им предоставляется временное убежище, тем самым беженцы обеспечены не только жильем, но и медицинским обслуживанием, также они имеют право официально работать в стране. Дети могут посещать детские сады и школы.

Как отмечается, власти Хорватии объявили, что на данный момент государство готово принять около 20 тыс. человек.

В отличие от прошлой волны беженцев, правительство оплачивает украинцам проживание в частных квартирах и коммунальные платежи, а собственникам, которые предоставили свою недвижимость, будет выплачиваться вознаграждение в размере почти 3600 кун в месяц (около €475). Подчеркивается, что раньше в отношении других беженцев таких мер не принимали.

По словам директора фонда «Солидарность» Ивана Блажевича, в Хорватию мигранты не «льются рекой», как в соседние государства. Кроме того, более 80% беженцев живут в частном жилье у членов семьи или знакомых.

«У некоторых, особенно состоятельных, была недвижимость у моря, а у кого-то даже бизнес. Мы чувствуем себя ближе к украинцам и из-за цвета кожи, и из-за веры», — указал он.

Кроме того, подчеркнул Блажевич, сказывается своего рода национальная мифология, ведь украинцев сравнивают с хорватами, а русских — с сербами.

В новой ситуации, замечает издание, многие видят возможность улучшить демографическую картину в Хорватии. Так, демограф Степан Штерц назвал украинцев «идеальными мигрантами для развития европейского мира, да и для самой Хорватии».

Ранее в апреле украинский беженец снял на видео условия в одном из центров размещения в Германии и рассказал о холодных помещениях, отсутствии горячей воды. Он сравнил условия, предоставленные немецкими властями, с концлагерем. Как добавил автор видео, социальных выплат людям не предоставили. Они должны сами искать работу и обеспечивать свое проживание.

При этом 17 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о намерениях правительства Германии провести полноценную интеграцию прибывающих украинцев в общество. Он обусловил такое решение осознанием долгосрочности перспектив их пребывания на территории страны.

1 апреля первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала «Известиям», что беженцам с Украины, которые получат российское гражданство, выдадут маткапитал на имеющихся детей. Кроме того, ко второму чтению подготовлен законопроект о праве на получение маткапитала эмигрантами-отцами, если мать детей умерла, не успев получить российское гражданство.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 30 марта в Россию прибыло более 492 тыс. беженцев с Украины и из Донбасса, из них 100 тыс. детей.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Кремле отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины.

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