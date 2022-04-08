Прямой эфир
Мир
Франция сообщила о готовности стать гарантом безопасности для Украины
Экономика
Санкции США затронули производителя алмазов «Алроса»
Общество
ЛДПР предложила переименовать в честь Жириновского Луков переулок в Москве
Мир
США расширили санкции в отношении России
Мир
Эксперт назвал Мариуполь решающим пунктом в переговорном процессе
Мир
Германия выделит €2 млрд на беженцев с Украины
Мир
Turkish Airlines временно ограничила полеты на юг России и на Украину
Мир
Швейцария объяснила отказ высылать из страны российских дипломатов
Мир
Политолог Бекман объяснил безосновательность данных о вступлении Финляндии в НАТО
Мир
Псаки назвала объемы поставок оружия Украине по отношению к вооружению РФ
Мир
Россия приняла решение о досрочном прекращении своих полномочий в СПЧ ООН
Сюжет:

В Хорватии объяснили симпатию к украинским беженцам в сравнении с другими мигрантами

В Хорватии украинцев назвали «идеальными мигрантами»
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хорватии и других странах Европы к украинским беженцам, в отличие от мигрантов из арабских и африканских стран, относятся благосклонно, что объясняется надеждой Евросоюза решить с их помощью свои проблемы. Об этом пишет хорватское издание «Политика».

Направление главного удара: Евросоюз заполонили беженцы с Украины
Бюрократические структуры не справляются с потоком мигрантов

По последним данным, в Хорватию бежали около 11 тыс. украинцев. Всем им предоставляется временное убежище, тем самым беженцы обеспечены не только жильем, но и медицинским обслуживанием, также они имеют право официально работать в стране. Дети могут посещать детские сады и школы.

Как отмечается, власти Хорватии объявили, что на данный момент государство готово принять около 20 тыс. человек.

В отличие от прошлой волны беженцев, правительство оплачивает украинцам проживание в частных квартирах и коммунальные платежи, а собственникам, которые предоставили свою недвижимость, будет выплачиваться вознаграждение в размере почти 3600 кун в месяц (около €475). Подчеркивается, что раньше в отношении других беженцев таких мер не принимали.

По словам директора фонда «Солидарность» Ивана Блажевича, в Хорватию мигранты не «льются рекой», как в соседние государства. Кроме того, более 80% беженцев живут в частном жилье у членов семьи или знакомых.

«У некоторых, особенно состоятельных, была недвижимость у моря, а у кого-то даже бизнес. Мы чувствуем себя ближе к украинцам и из-за цвета кожи, и из-за веры», — указал он.

Кроме того, подчеркнул Блажевич, сказывается своего рода национальная мифология, ведь украинцев сравнивают с хорватами, а русских — с сербами.

В новой ситуации, замечает издание, многие видят возможность улучшить демографическую картину в Хорватии. Так, демограф Степан Штерц назвал украинцев «идеальными мигрантами для развития европейского мира, да и для самой Хорватии».

Ранее в апреле украинский беженец снял на видео условия в одном из центров размещения в Германии и рассказал о холодных помещениях, отсутствии горячей воды. Он сравнил условия, предоставленные немецкими властями, с концлагерем. Как добавил автор видео, социальных выплат людям не предоставили. Они должны сами искать работу и обеспечивать свое проживание.

При этом 17 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о намерениях правительства Германии провести полноценную интеграцию прибывающих украинцев в общество. Он обусловил такое решение осознанием долгосрочности перспектив их пребывания на территории страны.

1 апреля первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала «Известиям», что беженцам с Украины, которые получат российское гражданство, выдадут маткапитал на имеющихся детей. Кроме того, ко второму чтению подготовлен законопроект о праве на получение маткапитала эмигрантами-отцами, если мать детей умерла, не успев получить российское гражданство.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 30 марта в Россию прибыло более 492 тыс. беженцев с Украины и из Донбасса, из них 100 тыс. детей.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Кремле отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022