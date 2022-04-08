Минобороны России опубликовало данные о преступлениях украинских националистов в годы ВОВ

Минобороны РФ опубликовало рассекреченные исторические бумаги в рамках проекта «Архивы помнят всё…». В них есть свидетельства преступлений украинских националистов во время Великой Отечественной войны.

В документах подчеркиваются жестокость и зверства украинских боевиков в процессе достижения их целей.

В частности, в справке политотдела Львовского областного военного комиссариата от 14 августа 1948 года есть данные о том, что жестокость националистов была обусловлена их политической программой: в документах, изъятых у убитого бандеровца, членам УПА дается инструкция усилить террор против русских, украинцев и членов совпартактива.

Кроме геноцида бандеровцы пытали пленных советских солдат. Свидетельство об этом содержится в докладной записке члена военного совета 1-го Украинского фронта начальнику ГлавПУРККА о ходе ликвидации бандформирований бандеровцев. Согласно документу, автомобиль с советскими военнослужащими попал в засаду боевиков, после чего советские военнослужащие были изуверски искалечены и убиты.

Сотрудники НКВД также становились жертвами преступлений украинских националистов, что подтверждается донесением политотдела Тернопольского ОВК от 20 марта 1945 года. Банда боевиков в количестве 150 человек напала 30 января 1945 года на село Усть-Зеленое в Коропецком районе, где убила 23 поляка, разогнала находившийся в селе истребительный отряд РО НКВД, подожгла здания сельсовета и участка РО НКВД и захватила оперуполномоченного лейтенанта Нестеренко. Офицер был подвергнут зверским пыткам и замучен до смерти.

Примечательно то, что бандеровцы совершали свои преступления не только на территории СССР, но и за рубежом. Донесение политического управления Центральной группы войск от 13 ноября 1937 года сообщает о том, что в Австрии были замечены вооруженные группы бандеровцев.

Для провокаций в отношении Советской армии бандеровцы переодевались в форму советских солдат. Донесение политуправления Прикарпатского военного округа от 31 июля 1946 года рассказывает о том, что бандеровцы делали это не только для приобретения удобной маскировки, но и для дискредитации Советской армии в глазах местного населения.

Несмотря на всё это, органы советской власти активно и успешно боролись с украинскими националистами путем физического уничтожения и переговоров о прекращении бессмысленного сопротивления и сдаче. Отмечается, что боевики сдавались редко. Ликвидация банд позволяла налаживать мирную жизнь и повышать доверие местных жителей к советской власти.

1 апреля Министерство обороны РФ в рамках акции «Архивы помнят всё...» опубликовало рассекреченные документы с доказательствами преступлений и зверств украинских националистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

Публикация документов из фондов Центрального архива Министерства обороны РФ направлена на сохранение исторической памяти и правды о массовых преступлениях украинских националистов в отношении собственного народа, которые намеренно предаются забвению украинскими властями.

О запуске Министерством обороны РФ проекта «Архивы помнят всё...» сообщалось 21 марта. «Архивы» включают в себя записи и документы из фондов Центрального архива МО, относящиеся к расследованию противоправных действий нацистских захватчиков и коллаборантов на оккупированных территориях СССР. В представленных докладах содержатся свидетельства о преступлениях против мирного населения Украинской ССР: издевательствах, грабежах и массовых убийствах, сообщили в российском Минобороны. Об этом сообщает «Газета.Ru».