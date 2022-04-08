Новый мэр Мариуполя сообщил о гибели 5 тыс. мирных жителей

Около 5 тыс. мирных граждан погибли в Мариуполе в результате боев, о чем в четверг, 7 апреля, сообщил новый мэр города Константин Иващенко.

«Порядка 5 тыс. человек», — рассказал он ТАСС.

Ранее, 6 апреля, Иващенко — бывший депутат горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и генеральный директор завода «Азовмаш» — был назначен новым мэром Мариуполя главой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным, сообщает «Газета.Ru».

7 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Мариуполь освободят от нацбанд, а глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела в связи с всё новыми и новыми данными о преступлениях в отношении мирных горожан, учиненных нацгруппировками.

Также в этот день представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что основные бои в центральной части Мариуполя завершены. По его словам, сражения всё еще идут в порту и на территории промзоны «Азовсталь».

В четверг также стало известно, что российские военные и военнослужащие народной милиции ДНР эвакуировали из четвертой городской больницы в Мариуполе более 100 человек, заблокированных там боевиками националистической группировки «Азов» (в отношении радикалов в РФ возбуждены уголовные дела). Как уточнили в Минобороны РФ, для безопасной эвакуации всех пациентов потребовались боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-80.

5 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинские националистические формирования в Мариуполе отказались сложить оружие и выйти по гуманитарным коридорам, поэтому город будет освобожден силами войск России и ДНР.

Бои за Мариуполь ведутся практически с самого начала спецоперации по защите Донбасса. 4 апреля Басурин сообщил, что центральная часть города практически перешла под контроль сил республики.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения.

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