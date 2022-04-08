МО опубликовало кадры награждения отличившихся героизмом и мужеством военных ЗВО

Министерство обороны РФ показало, как награждают военнослужащих Западного военного округа (ЗВО). Соответствующие кадры ведомство предоставило в пятницу, 8 апреля.

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев лично вручил награды российским военным, которые проявили мужество и героизм в ходе выполнения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

За проявленные стойкость и героизм ордена и медали были вручены 16 военнослужащим. Среди них — летчики, танкисты, ракетчики и артиллеристы.

Военнослужащих наградили орденом Мужества, орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени, медалями Жукова и «За отвагу».

Генерал-полковник Журавлев поздравил военнослужащих с наградами и подчеркнул, что верит в каждого из присутствующих на награждении и всех, кто находится на передовой. В заключение он пожелал вернуться военным домой «такими же счастливыми, красивыми и с наградами».

Один из награжденных — военнослужащий подразделения материально-тылового обеспечения — рассказал о том, как его колонна попала под обстрел ВСУ. Он доставлял боеприпасы и топливо для снабжения подразделений на передовой. Во время обстрела со стороны боевиков загорелся бензовоз, после чего награжденный вместе с товарищами эвакуировал экипажи машин.

«Первая реакция была — чтобы всех спасти, чтобы все остались живы», — сообщил он.

Другой награжденный, командир танка, также поделился своими впечатлениями. Он сказал, что вместе с сослуживцами выполнял боевую задачу и даже не предполагал, что будет представлен к награде. По его словам, у всех военных сейчас очень боевое настроение, а между военнослужащими и подразделениями налажена взаимосвязь. Солдаты стараются поддерживать друг друга морально и физически, никто ничего не боится.

4 апреля командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил боевые награды российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.