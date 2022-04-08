Вучич: Сербия голосовала за исключение России из СПЧ ООН из-за угрозы санкций

Сербия поддержала исключение России из Совета по правам человека (СПЧ) ООН из-за шантажа и давления со стороны Запада. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил президент страны Александр Вучич в эфире PTC.

«Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России. Что касается сегодняшнего голосования, наше начальное решение было воздержаться, а потом вы получаете огромное давление, которое не имеет отношения к личному давлению… Не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию», — отметил он.

Вучич подразумевал исключение страны из санкций на энергоресурсы, поскольку скоро Белград вообще не сможет ввозить нефть из-за санкций Евросоюза против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС) (мажоритарным собственником НИС является «Газпромнефть». — Ред.).

7 апреля Россия досрочно вышла из СПЧ ООН, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин. Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что Генассамблея организации согласовала резолюцию, по которой участие РФ в деятельности СПЧ приостанавливается на период до 2023 года, после чего государство сможет вернуться в совет. За документ проголосовали 93 страны, не поддержали 24 государства, 58 воздержались.

Как заявил глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, исключение РФ из членов СПЧ — решение политическое и отражает мнение большинства его членов в отношении спецоперации России в Донбассе. Он подчеркнул, что «ничего непоправимого не произошло». По его мнению, СПЧ не Совбез ООН, который принимает решения, обязательные для исполнения всеми странами-членами.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила о необходимости приостановки членства России в СПЧ ООН. По ее словам, необходимость таких изменений связана с якобы совершенными военными РФ нарушениями прав человека во время спецоперации по защите Донбасса.

С начала проведения специальной операции по защите Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. Так, 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

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