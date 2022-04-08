Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 8 апреля

В Москве в пятницу, 8 апреля, будет облачно, ожидаются небольшой дождь до 16 градусов тепла. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Днем воздух в городе прогреется до +14…+16 градусов, в ночные часы похолодает до 0…+5.

В Московской области днем температура воздуха составит 11–16 градусов тепла, а ночью — 0…+5.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с, местами возможны порывы до 18 м/c.

Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.

4 апреля главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», какая погода ожидается в Москве на текущей неделе. В середине недели температура воздуха будет выше климатической нормы и к концу вернется к привычным для весны значениям.

В этот день научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что с 6 апреля в столице температурные показатели будут находиться в диапазоне от +6 до +12 градусов. При этом метеоролог уточнил, что потепление будет сдержанным и умеренным.