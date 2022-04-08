ЛДПР предложила переименовать в честь Жириновского Луков переулок в Москве

Партия ЛДПР намерена добиваться переименования Лукова переулка в Москве в переулок Жириновского, сообщил в четверг, 7 апреля, после заседания высшего партийного совета замруководителя фракции Ярослав Нилов.

«Мы приняли решение и мы будем настаивать на том, чтобы Луков переулок, где находится штаб-квартира ЛДПР и откуда начиналась история партии, был переименован в переулок Жириновского. В ближайшее время туда переедет музей истории ЛДПР, он будет открыт для посетителей», — заявил он в видео, которое выложил в своем Telegram-канале.

Нилов добавил, что еще одной инициативой однопартийцев политика станет предложение о том, чтобы одно из высших учебных заведений, к которому Жириновский имел отношение, было названо его именем, а также установлена ежегодная стипендия его имени.

Накануне, 7 апреля, стало известно, кого в партии рассматривают на пост председателя. Официально в ЛДПР заявляют, что решение будет принято через 40 дней после смерти Жириновского.

О смерти 75-летнего политика сообщил 6 марта спикер Вячеслав Володин на заседании Госдумы.

Прощание с Владимиром Жириновским пройдет в пятницу, 8 апреля, с 11.00 до 13.00 в Колонном зале Дома союзов. Президент России Владимир Путин приедет на церемонию, сообщил 7 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Владимир Жириновский — советский и российский политический деятель, председатель партии ЛДПР, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации всех созывов, глава фракции ЛДПР в Госдуме с 21 декабря 2011 года.

12 апреля 1991 года Минюст СССР зарегистрировал основанную Жириновским и Владимиром Богачевым Либерально-демократическую партию Советского Союза, которую в 1992 году переименовали в Либерально-демократическую партию России.

С 2000 по 2011 годы занимал пост заместителя председателя Госдумы. С 1996 по 2008 годы — делегат Парламентской ассамблеи Совета Европы. Баллотировался на пост президента России в 1991, 1996, 2000, 2012 и 2018 годах.

В 1998 году получил степень доктора философских наук. Является заслуженным юристом России и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».