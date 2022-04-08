Прямой эфир
Мир
Евросоюз заявил о готовности выделить €500 млн на военное оборудование Украине
Экономика
Байден намерен подписать законопроект о запрете импорта энергоносителей из РФ
Происшествия
МВД РФ начало розыск обливших краской Дмитрия Муратова мужчин
Мир
Послы стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций
Политика
В Госдуме разъяснили последствия санкций США для Сбербанка и Альфа-банка
Общество
Движение на Большой Дмитровке перекроют из-за церемонии прощания с Жириновским
Мир
Глава Пентагона заявил об отсутствии у США страха перед Путиным
Экономика
Шольц сообщил о намерении ФРГ отказаться от импорта российского угля за 120 дней
Мир
Lufthansa продлила приостановку авиасообщения с РФ и Украиной до конца июня
Мир
Песков оценил потери России на Украине как значительные
Мир
Россия приняла решение о досрочном прекращении своих полномочий в СПЧ ООН

ЛДПР предложила переименовать в честь Жириновского Луков переулок в Москве

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Партия ЛДПР намерена добиваться переименования Лукова переулка в Москве в переулок Жириновского, сообщил в четверг, 7 апреля, после заседания высшего партийного совета замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Сын Отечества: умер Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР стал очередной жертвой коронавируса

«Мы приняли решение и мы будем настаивать на том, чтобы Луков переулок, где находится штаб-квартира ЛДПР и откуда начиналась история партии, был переименован в переулок Жириновского. В ближайшее время туда переедет музей истории ЛДПР, он будет открыт для посетителей», — заявил он в видео, которое выложил в своем Telegram-канале.

Нилов добавил, что еще одной инициативой однопартийцев политика станет предложение о том, чтобы одно из высших учебных заведений, к которому Жириновский имел отношение, было названо его именем, а также установлена ежегодная стипендия его имени.

Накануне, 7 апреля, стало известно, кого в партии рассматривают на пост председателя. Официально в ЛДПР заявляют, что решение будет принято через 40 дней после смерти Жириновского.

О смерти 75-летнего политика сообщил 6 марта спикер Вячеслав Володин на заседании Госдумы.

Прощание с Владимиром Жириновским пройдет в пятницу, 8 апреля, с 11.00 до 13.00 в Колонном зале Дома союзов. Президент России Владимир Путин приедет на церемонию, сообщил 7 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Владимир Жириновский — советский и российский политический деятель, председатель партии ЛДПР, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации всех созывов, глава фракции ЛДПР в Госдуме с 21 декабря 2011 года.

12 апреля 1991 года Минюст СССР зарегистрировал основанную Жириновским и Владимиром Богачевым Либерально-демократическую партию Советского Союза, которую в 1992 году переименовали в Либерально-демократическую партию России.

С 2000 по 2011 годы занимал пост заместителя председателя Госдумы. С 1996 по 2008 годы — делегат Парламентской ассамблеи Совета Европы. Баллотировался на пост президента России в 1991, 1996, 2000, 2012 и 2018 годах.

В 1998 году получил степень доктора философских наук. Является заслуженным юристом России и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022