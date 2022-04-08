Страны ЕС согласовали пятый пакет санкций против РФ, предусматривающий запрет импорта угля

Европейские послы утвердили новый пакет санкций против РФ. Об этом написало представительство Франции при ЕС на своей странице в Twitter в четверг, 7 апреля.

«Постпреды согласовали новый пакет санкций в контексте российской <спецоперации по защите Донбасса>», — отмечается в сообщении.

Новые рестрикции коснутся российских банковских счетов, импорта угля и экспорта высокотехнологичной продукции в РФ. Также всем кораблям под российским флагом запретят заходить в порты Европы.

Кроме того, санкции затронули российских бизнесменов, сотрудников служб безопасности, военных и связанных со спецоперацией компаний. Также транспортные фирмы из РФ и Белоруссии не смогут работать на территории ЕС.

После публикации разъяснений в официальном журнале Евросоюза в пятницу, 8 апреля, ограничительные меры начнут действовать.

Ранее в этот же день сообщалось, что большинство депутатов Евросоюза поддержали резолюцию, призывающую ввести запрет на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из России. За документ проголосовали 413 депутатов, 93 парламентария высказались против, еще 46 не участвовали в голосовании, сообщает «Газета.Ru».

Ранее, 6 апреля, аналитики инвестиционной группы «АТОН» рассказали, что последствия санкций Евросоюза для публичных производителей угля в России не должны оказаться критичными — его объемы могут быть перенаправлены на другие рынки. Тогда же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что запрет коснется импорта угля на сумму €4 млрд. Согласно неназванным источникам, план предусматривает трехмесячный переходный период до запрета на новые контракты.

Накануне замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис рассказал, что пятый пакет санкций ЕС в отношении Москвы будет направлен против сфер торговли, транспорта и энергетики.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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