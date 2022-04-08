В Сети опубликованы кадры с открывшим в Тель-Авиве огонь террористом

В Сети в пятницу, 8 апреля, появилось видео, на котором запечатлен один из террористов, открывших огонь по людям в израильском Тель-Авиве.

Об инциденте со стрельбой в центре Тель-Авива стало известно ранее, 7 апреля. Двое преступников открыли огонь по людям, в результате чего два человека погибли и еще четыре пострадали.

Как сообщили израильские правоохранители, одного из злоумышленников удалось нейтрализовать. Второй скрылся в здании и продолжил стрельбу в сторону полиции. Кроме того, в Сети было опубликовано видео с началом стрельбы.