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Шольц поручил прекратить экспорт угля из России в Германию за 120 дней

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Канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге после встречи с главами правительств федеральных земель ФРГ заявил о том, что Германия откажется от российского угля за 120 дней. Об этом стало известно в четверг, 7 апреля.

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«С моей точки зрения, мы должны будем использовать этот переходный период [в 120 дней]. Если будет быстрее, то это хорошо, но нам нужно немного времени, и предприятиям нужно время, чтобы найти новых поставщиков», — подчеркнул канцлер.

При этом отмечается, что стране потребуется время для такого перехода, но она хорошо подготовлена к эмбарго на уголь из России, сообщает «Газета.Ru».

7 апреля стало известно о том, что послы стран Евросоюза согласовали пятый пакет антироссийских санкций. Новые сдерживающие меры предусматривают, в частности, замораживание счетов российских банков, запрет на импорт угля и экспорт высокотехнологичных товаров, а также запрет на заход в порты ЕС кораблей под флагом РФ.

Ранее в этот же день сообщалось, что запрет на импорт российского угля странами Евросоюза (ЕС) вступит в силу с середины августа, то есть на месяц позже, чем предлагалось изначально. Импорт нефти и газа, объем которого гораздо больше, по-прежнему не обсуждается. Еврокомиссия подсчитала, что запрет на уголь может обойтись России в €4 млрд ($4,36 млрд) в год в виде упущенной выгоды.

Накануне аналитики инвестиционной группы «АТОН» заявили «Известиям», что последствия санкций Евросоюза для публичных производителей угля в России не должны оказаться критичными — его объемы могут быть перенаправлены на другие рынки. В АТОН отметили важность европейского рынка для российских производителей угля — на него приходится 50,4 млн т экспортных объемов, которые выросли на 10,3% в 2021 году по сравнению с предшествующим годом.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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