Прямой эфир
Мир
Евросоюз заявил о готовности выделить €500 млн на военное оборудование Украине
Экономика
Байден намерен подписать законопроект о запрете импорта энергоносителей из РФ
Происшествия
МВД РФ начало розыск обливших краской Дмитрия Муратова мужчин
Мир
Послы стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций
Политика
В Госдуме разъяснили последствия санкций США для Сбербанка и Альфа-банка
Общество
Движение на Большой Дмитровке перекроют из-за церемонии прощания с Жириновским
Мир
Глава Пентагона заявил об отсутствии у США страха перед Путиным
Экономика
Шольц сообщил о намерении ФРГ отказаться от импорта российского угля за 120 дней
Мир
Lufthansa продлила приостановку авиасообщения с РФ и Украиной до конца июня
Мир
Песков оценил потери России на Украине как значительные
Мир
Россия приняла решение о досрочном прекращении своих полномочий в СПЧ ООН
Сюжет:

«Известия» показали атаку ВС РФ по позициям боевиков на заводе Ильича в Мариуполе

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе стал местом дислокации наемников и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал эксклюзивные кадры боевой работы российского танка по позициям националистов.

«Экипаж танка получил координаты от разведчиков и начал отработку по позициям боевиков, которые засели на заводе имени Ильича. После отработки танк уйдет на пополнение боекомплекта», — рассказал журналист.

Штурмовое предупреждение: к чему приведет полное взятие Мариуполя
И почему бои за город так затянулись

Он также показал, как после удара со стороны завода повалил густой черный дым — это результат попадания снарядов по позициям боевиков ВСУ, которые засели на территории завода.

Также на видео корреспондента можно увидеть территорию металлургического завода имени Ильича, снятую с воздуха.

Ранее, 3 апреля, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал на видео штурм танком Донецкой Народной Республики (ДНР) позиций Вооруженных сил Украины на юго-западных окраинах Мариуполя. На записи танк обстреливает занятые украинскими военными участки.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании их независимости.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022