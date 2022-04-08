«Известия» показали атаку ВС РФ по позициям боевиков на заводе Ильича в Мариуполе

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе стал местом дислокации наемников и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал эксклюзивные кадры боевой работы российского танка по позициям националистов.

«Экипаж танка получил координаты от разведчиков и начал отработку по позициям боевиков, которые засели на заводе имени Ильича. После отработки танк уйдет на пополнение боекомплекта», — рассказал журналист.

Он также показал, как после удара со стороны завода повалил густой черный дым — это результат попадания снарядов по позициям боевиков ВСУ, которые засели на территории завода.

Также на видео корреспондента можно увидеть территорию металлургического завода имени Ильича, снятую с воздуха.

Ранее, 3 апреля, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал на видео штурм танком Донецкой Народной Республики (ДНР) позиций Вооруженных сил Украины на юго-западных окраинах Мариуполя. На записи танк обстреливает занятые украинскими военными участки.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании их независимости.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.