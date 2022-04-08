Президент Вучич: Сербия голосовала за выход России из СПЧ ООН из-за угрозы санкций

Единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против РФ, — это Сербия. При этом поддержка исключения России из Совета по правам человека (СПЧ) ООН сербской стороной связана с шантажом и давлением Запада. Об этом в четверг, 8 апреля, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России. Что касается сегодняшнего голосования, наше начальное решение было воздержаться, а потом вы получаете огромное давление, которое не имеет отношения к личному давлению... Не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию», — подчеркнул сербский лидер в эфире PTC.

Уточняется, что Вучич имел в виду исключение Белграда из санкций на нефть, так как страна в ближайшем будущем не сможет в принципе ввозить энергоресурсы в связи с европейскими санкциями против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС) (Мажоритарным собственником НИС является «Газпромнефть»).

7 апреля Россия досрочно вышла из СПЧ ООН, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин. Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что Генассамблея организации согласовала резолюцию, по которой участие РФ в деятельности СПЧ приостанавливается на период до 2023 года, после чего государство сможет вернуться в Совет. За документ проголосовали 93 страны, не поддержали 24 государства, 58 воздержались.

Как заявил «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, исключение России из членов Совета по правам человека (СПЧ) — решение политическое и отражает мнение большинства его членов в отношении спецоперации России в Донбассе. Он подчеркнул, что «ничего непоправимого не произошло». По его мнению, СПЧ не Совет Безопасности ООН, который принимает решения, обязательные для исполнения всеми странами-членами.

В начале недели, 4 апреля, постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты будут добиваться исключения России из СПЧ ООН. Она указала на то, что Россия якобы сделала всё возможное для нанесения ущерба международному сообществу и использует платформу ООН для «распространения дезинформации». По ее словам, к России стоит предъявлять более высокие требования как к постоянному члену Совбеза ООН.

Позднее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила о необходимости приостановки членства России в Совете по правам человека (СПЧ) ООН. По ее словам, необходимость таких изменений связана с якобы совершенными военными РФ нарушениями прав человека во время спецоперации по защите Донбасса.

С начала проведения специальной операции по защите Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. Так, 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

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