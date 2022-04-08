Прямой эфир
Мир
Евросоюз заявил о готовности выделить €500 млн на военное оборудование Украине
Экономика
Байден намерен подписать законопроект о запрете импорта энергоносителей из РФ
Происшествия
МВД РФ начало розыск обливших краской Дмитрия Муратова мужчин
Мир
Послы стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций
Политика
В Госдуме разъяснили последствия санкций США для Сбербанка и Альфа-банка
Общество
Движение на Большой Дмитровке перекроют из-за церемонии прощания с Жириновским
Мир
Глава Пентагона заявил об отсутствии у США страха перед Путиным
Экономика
Шольц сообщил о намерении ФРГ отказаться от импорта российского угля за 120 дней
Мир
Lufthansa продлила приостановку авиасообщения с РФ и Украиной до конца июня
Мир
Песков оценил потери России на Украине как значительные
Мир
Россия приняла решение о досрочном прекращении своих полномочий в СПЧ ООН
Сюжет:

Президент Вучич: Сербия голосовала за выход России из СПЧ ООН из-за угрозы санкций

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против РФ, — это Сербия. При этом поддержка исключения России из Совета по правам человека (СПЧ) ООН сербской стороной связана с шантажом и давлением Запада. Об этом в четверг, 8 апреля, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Не мелочь и приятно: в Сербии и Венгрии переизбраны действующие лидеры
Как это скажется на отношениях с Москвой и остальной Европой

«Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России. Что касается сегодняшнего голосования, наше начальное решение было воздержаться, а потом вы получаете огромное давление, которое не имеет отношения к личному давлению... Не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию», — подчеркнул сербский лидер в эфире PTC.

Уточняется, что Вучич имел в виду исключение Белграда из санкций на нефть, так как страна в ближайшем будущем не сможет в принципе ввозить энергоресурсы в связи с европейскими санкциями против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС) (Мажоритарным собственником НИС является «Газпромнефть»).

7 апреля Россия досрочно вышла из СПЧ ООН, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин. Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что Генассамблея организации согласовала резолюцию, по которой участие РФ в деятельности СПЧ приостанавливается на период до 2023 года, после чего государство сможет вернуться в Совет. За документ проголосовали 93 страны, не поддержали 24 государства, 58 воздержались.

Как заявил «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, исключение России из членов Совета по правам человека (СПЧ) — решение политическое и отражает мнение большинства его членов в отношении спецоперации России в Донбассе. Он подчеркнул, что «ничего непоправимого не произошло». По его мнению, СПЧ не Совет Безопасности ООН, который принимает решения, обязательные для исполнения всеми странами-членами.

В начале недели, 4 апреля, постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты будут добиваться исключения России из СПЧ ООН. Она указала на то, что Россия якобы сделала всё возможное для нанесения ущерба международному сообществу и использует платформу ООН для «распространения дезинформации». По ее словам, к России стоит предъявлять более высокие требования как к постоянному члену Совбеза ООН.

Позднее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила о необходимости приостановки членства России в Совете по правам человека (СПЧ) ООН. По ее словам, необходимость таких изменений связана с якобы совершенными военными РФ нарушениями прав человека во время спецоперации по защите Донбасса.

С начала проведения специальной операции по защите Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. Так, 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022