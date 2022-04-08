Обозреватель Geopolitika Метер: США допустили четыре ошибки, за которые платит весь мир

Аналитик из Хорватии Зоран Метер назвал четыре главные ошибки в стратегии США, за которые придется платить всему миру. Его материал выложен на сайте издания Geopolitika.

По его мнению, самая серьезная неосуществленная возможность — шанс наладить отношения с РФ в постсоветское время. При этом тут есть прямая вина Вашингтона, который наоборот пытался раздробить Россию, думая, что таким образом Москвой будет легко управлять.

«Вашингтон, вероятно, навсегда, упустил возможность для включения России в западные политические, экономические структуры, а также организации безопасности», — отмечает он.

Еще одна ошибка связана с тем, что Белый дом не заметил, как КНР стала глобальным экономическим и военным игроком. По мнению Метера, Китай сейчас можно остановить только мировой ядерной войной.

Третья упущенная возможность связана с потерей США своих важных позиций на Ближнем Востоке. Как считает аналитик, последствием операции «Арабская весна» стал открытый ящик Пандоры. К тому же американские попытки устранить сирийского президента Башара Асада способствовали усилению России в регионе, где ее амбиции в политике и экономике были велики еще с советских времен.

К четвертой ошибке эксперт причислил политику, которая позволила европейским странам самостоятельно выстроить отношения с Россией, Китаем и Ираном, дополняет «Газета.Ru».

«За последние десять лет пробудились старые гиганты, такие как Россия и Китай, а также некоторые другие, не менее амбициозные: Индия, Турция, арабский мир», — добавил обозреватель.

Ранее в этот день обозреватель китайского издания Huanqiu Чжао Цзяочэн высказал мнение, что Соединенные Штаты являются главными интриганами XXI века, а их цель разделить и ослабить Россию. По его словам, обострение ситуации вокруг Украины представляет собой новую американскую ловушку, организованную для поглощения России и контроля над Европой. При этом США сохраняют абсолютную гегемонию в мире.