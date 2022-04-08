США рекомендовали ЕС самим решить вопрос зависимости от ресурсов РФ

Лидерам Евросоюза необходимо самим решить, как снизить зависимость от российских энергоносителей. Об этом в четверг, 7 апреля, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, трансляция которого велась в Twitter администрации США.

«Я думаю, что решение о снижении любого уровня зависимости от российской нефти должны принимать европейские лидеры. Вы видели, как на этой неделе ряд лидеров объявили о намерении запретить импорт нефти из России. Но я хотела бы напомнить вам, что трубопроводы — это средство прокачки нефти, а не средство [ее] добычи. Но пусть европейские лидеры говорят об этом сами», — отметила она.

Таким образом Псаки прокомментировала ситуацию с негативным отношением администрации США к строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed).

Как сообщила Cyprus Mail, 7 апреля, госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время своего визита на Кипр, выразила свое негативное отношение к идее строительства EastMed который поможет начать поставки энергоносителей от израильского месторождения «Левиафан» и кипрского месторождения «Афродита» через Кипр и Крит в континентальную часть Греции.

«Идея состоит в том, чтобы построить очень длинный трубопровод на очень большой глубине в течение примерно 10 лет, и мы считаем, что это слишком дорого, экономически невыгодно и займет слишком много времени», — подчеркнула Нуланд.

Кроме того, накануне руководители крупных компаний США по добыче сланцевого газа встретились в Хьюстоне с представителями европейских стран, чтобы обсудить расширение поставок американского голубого топлива в рамках решения вопроса о замене российского газа. Как отметил исполнительный директор торговой группы LNG Allies Фред Хатчинсон, ситуация с обеспечением Европы энергоресурсами «крайне нестабильна», однако «страны, которые зависят от российского газа, намерены отказаться от него, в некоторых случаях полностью».

В то же время бизнесмен подчеркнул, что на строительство новых мощностей по производству СПГ уходят годы и до середины десятилетия США не смогут обеспечить потребности Европы в газе в достаточном количестве.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, если Европа откажется от российского газа, страна направит энергоресурс другим государствам.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели газа должны открыть с 1 апреля рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа.

После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями также нарушением контрактов. Кроме того, из-за новых условий с начала апреля Латвия, Литва и Эстония отказались от природного российского газа.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Как тогда уточнил Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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