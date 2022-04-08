Прямой эфир
Мир
Евросоюз заявил о готовности выделить €500 млн на военное оборудование Украине
Экономика
Байден намерен подписать законопроект о запрете импорта энергоносителей из РФ
Происшествия
МВД РФ начало розыск обливших краской Дмитрия Муратова мужчин
Мир
Послы стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций
Политика
В Госдуме разъяснили последствия санкций США для Сбербанка и Альфа-банка
Общество
Движение на Большой Дмитровке перекроют из-за церемонии прощания с Жириновским
Мир
Глава Пентагона заявил об отсутствии у США страха перед Путиным
Экономика
Шольц сообщил о намерении ФРГ отказаться от импорта российского угля за 120 дней
Мир
Lufthansa продлила приостановку авиасообщения с РФ и Украиной до конца июня
Мир
Песков оценил потери России на Украине как значительные
Мир
Россия приняла решение о досрочном прекращении своих полномочий в СПЧ ООН

США рекомендовали ЕС самим решить вопрос зависимости от ресурсов РФ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидерам Евросоюза необходимо самим решить, как снизить зависимость от российских энергоносителей. Об этом в четверг, 7 апреля, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, трансляция которого велась в Twitter администрации США.

Сырьевое решение: кто вслед за Прибалтикой может отказаться от российского газа
И что выиграет «Газпром» в случае сокращения закупок энергоресурсов рядом европейских стран

«Я думаю, что решение о снижении любого уровня зависимости от российской нефти должны принимать европейские лидеры. Вы видели, как на этой неделе ряд лидеров объявили о намерении запретить импорт нефти из России. Но я хотела бы напомнить вам, что трубопроводы — это средство прокачки нефти, а не средство [ее] добычи. Но пусть европейские лидеры говорят об этом сами», — отметила она.

Таким образом Псаки прокомментировала ситуацию с негативным отношением администрации США к строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed).

Как сообщила Cyprus Mail, 7 апреля, госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время своего визита на Кипр, выразила свое негативное отношение к идее строительства EastMed который поможет начать поставки энергоносителей от израильского месторождения «Левиафан» и кипрского месторождения «Афродита» через Кипр и Крит в континентальную часть Греции.

«Идея состоит в том, чтобы построить очень длинный трубопровод на очень большой глубине в течение примерно 10 лет, и мы считаем, что это слишком дорого, экономически невыгодно и займет слишком много времени», — подчеркнула Нуланд.

Кроме того, накануне руководители крупных компаний США по добыче сланцевого газа встретились в Хьюстоне с представителями европейских стран, чтобы обсудить расширение поставок американского голубого топлива в рамках решения вопроса о замене российского газа. Как отметил исполнительный директор торговой группы LNG Allies Фред Хатчинсон, ситуация с обеспечением Европы энергоресурсами «крайне нестабильна», однако «страны, которые зависят от российского газа, намерены отказаться от него, в некоторых случаях полностью».

В то же время бизнесмен подчеркнул, что на строительство новых мощностей по производству СПГ уходят годы и до середины десятилетия США не смогут обеспечить потребности Европы в газе в достаточном количестве.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, если Европа откажется от российского газа, страна направит энергоресурс другим государствам.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели газа должны открыть с 1 апреля рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа.

После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями также нарушением контрактов. Кроме того, из-за новых условий с начала апреля Латвия, Литва и Эстония отказались от природного российского газа.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Как тогда уточнил Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022