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Эксперт назвал Мариуполь решающим пунктом в переговорном процессе

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Основной фокус боев сейчас по-прежнему находится в Мариуполе, поэтому завершение штурма может стать ключевым моментом в переговорном процессе между сторонами и повысить «договороспособность» Киева, рассказал «Известиям» в пятницу, 8 апреля, военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Выхода не было: Минобороны РФ готовится к полному освобождению Мариуполя
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«Город надежно блокирован, Вооруженные силы Украины и силы боевиков «Азова» («Азов» — радикальный националистический батальон, в отношении которого в РФ возбуждено несколько уголовных дел. — Ред.) раздроблены на несколько отдельных котлов. Выбить многочисленную и упорно обороняющуюся группировку из прочных зданий промзоны и порта непросто. Но ее силы неуклонно уменьшаются из-за отсутствия снабжения. Меньше становится бойцов, снарядов, техники. Уже не работает украинская артиллерия, не появляются больше оттуда и кадры действия украинских танков», — рассказал он.

Эксперт напомнил, что несколько дней назад были сорваны попытки эвакуации лидеров группировки «Азов» вертолетами, а в понедельник в городе сдался 501-й батальон морской пехоты.

«Завершение штурма Мариуполя нанесет мощный удар по моральному состоянию украинских войск. Это может повысить договороспособность киевских властей на мирных переговорах и вернуть их с небес на землю в отношении условий перемирия», — предположил Болтенков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Штурмовое предупреждение: к чему приведет полное взятие Мариуполя»

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