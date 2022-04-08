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В ЕС согласовали пятый пакет санкций против России

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Послы стран Евросоюза согласовали очередной, пятый по счету пакет антироссийских санкций. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщило представительство Франции при ЕС на своей странице в Twitter.

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«Постпреды согласовали новый пакет санкций в контексте российской <спецоперации по защите Донбасса>», — говорится в заявлении.

Новые ограничения затронут заморозку российских банковских счетов, запрет на импорт угля и экспорт высокотехнологичных товаров в Россию, эмбарго на заход российских кораблей в порты Евросоюза. Кроме того, под санкции попали российские бизнесмены, сотрудники служб безопасности, военные и предприятия, аффилированные со спецоперацией в Донбассе предприятия. Транспортным компаниям из РФ и Белоруссии также запретят работать на территории ЕС.

Санкции вступят в силу в пятницу, 8 апреля, когда подробности будут опубликованы в официальном журнале Евросоюза.

Ранее в этот же день сообщалось, что большинство депутатов ЕС поддержали резолюцию, призывающую ЕС ввести запрет на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из России. За документ проголосовали 413 депутатов, 93 парламентария высказались против, еще 46 не участвовали в голосовании, сообщает «Газета.Ru».

Ранее, 6 апреля, аналитики инвестиционной группы «АТОН» рассказали, что последствия санкций Евросоюза для публичных производителей угля в России не должны оказаться критичными — его объемы могут быть перенаправлены на другие рынки. Тогда же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что запрет коснется импорта угля на сумму €4 млрд. Согласно неназванным источникам, план предусматривает трехмесячный переходный период до запрета на новые контракты.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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