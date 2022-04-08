Россия досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин в четверг, 7 апреля, сообщил о досрочном выходе РФ из Совета по правам человека (СПЧ) ООН.

«Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека», — сказал он.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что Генассамблея организации согласовала резолюцию, по которой участие РФ в деятельности СПЧ приостанавливается на период до 2023 года, после чего государство сможет вернуться в Совет. За документ проголосовали 93 страны, не поддержали 24 государства, 58 воздержались.

В заявлении на сайте МИД РФ подчеркивается, что решение о выходе из СПЧ не равнозначно приостановке выполнения Москвой своих обязательств в мире по правам человека.

«Российская Федерация и далее намерена вносить свой вклад в укрепление конструктивного диалога по правам человека, вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс коллективной выработки и принятия решений, отвечающих интересам всех групп государств», — отмечается в сообщении.

Ранее, 7 апреля, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что отстранение России от участия в СПЧ может стать разрушительным для ООН в целом. РФ играет в совете важную балансирующую роль, ее удаление из состава совета лишит многие развивающиеся страны защитника, заявил представитель РФ.

В начале недели, 4 апреля, постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты будут добиваться исключения России из СПЧ ООН. Она указала на то, что Россия якобы сделала всё возможное для нанесения ущерба международному сообществу и использует платформу ООН для «распространения дезинформации».

Позднее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила о необходимости приостановки членства России в Совете по правам человека (СПЧ) ООН. По ее словам, необходимость таких изменений связана с якобы совершенными военными РФ нарушениями прав человека во время спецоперации по защите Донбасса.

С начала проведения специальной операции по защите Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. Так, 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

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