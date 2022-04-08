ВОЗ поставила на паузу инспекции в России по «Спутнику V»

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в четверг, 7 апреля, заявил о приостановлении решения вопроса об инспекции специалистами организации российских предприятий по производству вакцины от COVID-19 «Спутник V». Он дал понять, что это связано с проводимой Россией спецоперацией по защите Донбасса.

«Мы еще не провели инспекцию. Предполагалось, что инспекционная группа отправится [в Россию] за несколько дней <до начала спецоперации>», — заявил он, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне. Трансляция велась в Twitter ВОЗ.

Гебрейесус указал, что в настоящий момент «нет пути для действий. Поэтому всё поставлено на паузу».

Ранее, 1 апреля, в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) заявили «Известиям», что «Спутник V» по-прежнему оценивается в рамках циклического обзора, отметив, что сейчас не наблюдается активная фаза в исследовании.

16 марта сообщалось, что ВОЗ приостановила оценку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за вызванных санкционными ограничениями технических сложностей.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.